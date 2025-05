Confindustria Giovani ed Antum hotel regalano la tappa Forbes a Benevento In città l'evento Italian Excellence, il roadshow che esplora le eccellenze italiane

Forbes Italia arriva a Benevento all' Antum Hotel, struttura 4 stelle in viale Principe di Napoli, il prossimo 5 giugno alle ore 15 per la realizzazione dell'evento Italian Excellence, il roadshow che esplora le eccellenze italiane affrontando i temi chiave del successo delle imprese.

Forbes, la rivista americana riconosciuta a livello internazionale, famosa principalmente per il trattare argomenti di alta finanza, economia, tecnologia e marketing, renderà Benevento esclusiva in quanto unica tappa regionale del 2025, oltre che vetrina internazionale.

Confindustria Giovani Benevento ed Antum Hotel sono gli artefici di questa riuscita e la partecipazione dei più importanti imprenditori territoriali renderà ancora più esclusiva questa tappa unica nel suo genere.