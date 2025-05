Rifiuti. Mastella a Napoli: risultati frutto scelte virtuose Il focus alla mostra d’oltremare “dalla governance agli impianti, focus sulla gestione dei rifiuti”

Dalla governance agli impianti: focus sulla gestione dei rifiuti in Campania. A Napoli si è discusso di quello che è stato definito il modello Benevento. Alla mostra d’oltremare per la prima giornata del Grenn Med, Expo & Simposium, il confronto moderato dal direttore di OttoChannel tv, canale16, Pierluigi Melillo.

Con il sindaco Clemente Mastella l’occasione per parlare dei risultati raggiunti: “noi siamo protagonisti sempre”, ha spiegato il primo cittadino del capoluogo sannita rivendicando il percorso intrapreso dal comune.

Dalla tariffa puntuale si nuovi impianti, ecco come si immagini potrà cambiare il servizio a Benevento, così come illustrato da Donato Madaro, amministratore unico dell’Asia “quest’anno presente per la prima volta con un proprio stand”.

Impianti centrali nel dibattito.

E a margine dell’incontro anche la rassicurazione “entro un anno ripartirà anche lo stir di Casalduni” ha ricordato Antonello Barretta, direttore generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti in Regione Campania ribadendo l’importanza strategica della Diga di Campolattaro, sempre nel Sannio.

Aniello d’Auria, segretario ANCI Campania: la sfida dei comuni è sempre più attuale, ha precisato rispondendo alle domande del direttore Melillo per poi chiarire: non è soltanto una tematica di costi e organizzazione ma anche di competenze.

Il senatore De Luca: questa mattina studenti della Campania protagonisti, ha ricordato a margine dell’incontro evidenziando poi i “notevoli passi avanti sul piano della differenziata” per poi ricordare l’importanza dell’enciclica di Papa Francesco. Infine il monito: “I rifiuti sono una risorsa, non dobbiamo dimenticarlo”.

Ed ancora, il direttore Barretta: superamento sanzione europea, oggi la notizia che andiamo verso l'estinzione o comunque una notevolissima riduzione. Poi: "il nuovo piano si basa sulla centralità del termovalorizzatore di Acerra. Oggi gli impianti diventano più intelligenti".



IN AGGIORNAMENTO