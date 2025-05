Urbanistica, adottata in anticipo la nuova modulistica edilizia nazionale L'adeguamento effettuato dal settore Urbanistica guidato dall'assessore Chiusolo

L'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo rende noto che il Comune di Benevento "ha completato l’adeguamento della propria modulistica edilizia ai sensi dell’Accordo del 27 marzo 2025, sancito in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, che prevede l’adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024).

Cosa cambia

L’Accordo prevede che le Regioni adeguino i moduli entro il 9 maggio 2025; i Comuni, anche in assenza di recepimento regionale, li pubblichino entro il 23 maggio 2025, come stabilito dall’art. 1, comma 3 dell’Accordo.

A partire dal 24 maggio 2025, pertanto, la nuova modulistica nazionale è obbligatoria per tutti i Comuni.

In attesa della pubblicazione ufficiale dei nuovi modelli a livello regionale, il Comune di Benevento, ha provveduto in autonomia ad aggiornare tempestivamente tutta la modulistica edilizia mediante la piattaforma SUED – Sportello Unico Edilizia Digitale, garantendo così la piena operatività del SUE sin dalla data prevista a livello nazionale.

L’adeguamento è stato eseguito dal Settore Urbanistica, per cui ringrazio la Dirigente Antonella Moretti e il Responsabile del SUE Gianmarco Varricchio. Il nuovo sistema consente ai professionisti e ai cittadini l’utilizzo dei nuovi modelli per:

• SCIA edilizia,

• SCIA alternativa al permesso di costruire,

• Permesso di costruire,

• CILA.

"Questa iniziativa testimonia la capacità dell’Amministrazione comunale di agire con efficienza e nel pieno rispetto delle norme, anticipando i tempi e tutelando il principio della certezza giuridica nelle attività edilizie", conclude Chiusolo.