Libera: bene sequestri della Finanza. Mercato illegale fuochi è una piaga

"Rivolgiamo un profondo ringraziamento al Comando della Guardia di Finanza per gli importanti sequestri effettuati in questi giorni. Determinanti per la sicurezza e la legalità. Binomio inscindibile".
Parte da qui il comitato provinciale di Libera Benevento e prosegue "Il mercato illegale dei fuochi pirotecnici rappresenta un altro grande business della criminalità organizzata, in modo particolare della camorra.
Frutto di traffici internazionali, in modo particolare con la mafia cinese. A ciò bisogna aggiungere un altro elemento, determinate per i traffici internazionali, vale a dire il forte condizionamento delle mafie nelle realtà portuali.
Il tutto si riversa con molta “naturalezza” per le strade delle città, anche nel territorio Sannita. Bisogna festeggiare, salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo, con i migliori auspici per tutti.
Ma facciamolo con attenzione, in allegria ed in sicurezza, considerando sempre che con i nostri acquisti possiamo essere involontariamente complici di un sistema criminale molto più grande di quanto si possa immaginare. Questo riguarda non solo per i pirotecnici ma anche per il mercato del falso in genere! Purtroppo bisogna avere prontezza che non c’è settore dell’economia in cui le mafie non cercano di infiltrarsi. Dove c’è business c’è rischio di infiltrazione, condizionamento e riciclaggio. Consumare dev’essere sempre una scelta consapevole".