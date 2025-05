Modifiche al traffico per la processione nel quartiere Santa Maria degli Angeli Il dispositivo varato dal comune di Benevento per sabato 31 maggio

Sabato 31 maggio, in occasione della processione in onore di S. Maria degli Angeli, vigerà il seguente dispositivo del traffico: - chiusura la traffico veicolare, a partire dalle ore 17:00 e per il tempo necessario al passaggio della processione, di via De Sanctis, via delle Puglie, via dei Mulini, via Gentile, Lungosabato Bacchelli (c/o Ponte Pagliuca), via Ungaretti, via Bellonci e piazza Enrico Maria Fusco; sospensione momentanea della circolazione veicolare lungo via Montale e via De Sanctis in concomitanza con la processione finale che, al termine della messa, muoverà da piazza Enrico Mario Fusco in direzione della chiesa di Santa Maria degli Angeli.