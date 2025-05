Festa della Repubblica: ecco le modifiche al traffico nella zona piazza Castello A partire dalle 7 di lunedì 2 in piazza Castello, piazza IV Novembre, viale Mellusi

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, in programma lunedì 2 giugno, vigerà il seguente dispositivo del traffico: istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (anche per residenti ed autorizzati), a partire dalle 7 e fino al termine della manifestazione, in piazza Castello, piazza IV Novembre, viale degli Atlantici (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via Perasso, piazza IV Novembre, viale dei Rettori e l’incrocio con via XXIV Maggio), via del Sole e via Annunziata (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Stefano Borgia e l’incrocio con corso Garibaldi).

Chiusura la traffico veicolare, a partire dalle ore 8:00 e fino a cessate esigenze, di piazza Castello, piazza IV Novembre, viale Atlantici (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via Perasso, piazza IV Novembre, viale dei Rettori e l’incrocio con via XXIV Maggio) e via del Sole.