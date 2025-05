«Abbiamo deciso di eliminare il tuo account Facebook»: la nuova truffa sul web Negli ultimi tempi è in corso una massiccia campagna di phishing mirata agli utenti Facebook e Inst

Se è accaduto anche a voi, fate molta attenzione a questo articolo. Parliamo di una nuova truffa che corre veloce sul web, ovvero il falso avviso di chiusura account Meta, che in realtà nasconde un tentativo di frode. Negli ultimi tempi è in corso una massiccia campagna di phishing mirata agli utenti Facebook e Instagram. Il trucco è semplice ma efficace: falsi profili “ufficiali” che sostengono di essere Meta, completi di spunta blu nella foto profilo, inviano un messaggio privato minacciando la chiusura definitiva dell’account.

Per “salvare” l’account, invitano a cliccare su un link e inserire credenziali e dati personali che finiscono così nelle mani dei truffatori. In realtà, Meta non invia mai messaggi privati per questioni di sicurezza: si tratta di un inganno studiato per far cadere nella trappola anche gli utenti più attenti. Nell'elenco in basso, alcuni consigli e cose da non fare in caso dovesse arrivarvi questo messaggio.

Non cliccare mai sul link allegato al messaggio.

Non inserire le tue credenziali (email, password, numero di telefono).

Non rispondere né intrattenere ulteriori contatti con il mittente.

Se hai già cliccato e inserito i tuoi dati, recati subito nelle impostazioni di sicurezza di Facebook o Instagram e:

Reimposta la password. Usa una nuova password forte e univoca.

Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA). Riceverai un codice temporaneo via SMS o app di autenticazione ad ogni accesso.

Controlla le sessioni attive. Chiudi eventuali sessioni sospette su dispositivi che non riconosci.

Verifica i metodi di recupero. Assicurati che l’email e il numero di telefono di recupero siano corretti e non siano stati modificati