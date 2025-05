Assemblea sindacale alla Misericordia di Benevento con i rappresentanti Cisl Fp Petrucciani: Solo attraverso il dialogo costante è possibile costruire risposte efficaci

Si è svolta presso la sede della Misericordia di Benevento un’assemblea sindacale molto partecipata, alla presenza del Coordinatore Nazionale CISL FP Misericordie, Massimiliano Marzoli, e del Segretario Territoriale CISL FP Irpinia Sannio, Massimo Fiore.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra lavoratori e rappresentanti sindacali, durante il quale sono emerse diverse problematiche legate all’attività quotidiana degli operatori.

Durante l’assemblea si è posta grande attenzione anche all’informazione e formazione sul contratto collettivo nazionale di riferimento, con l’obiettivo di fornire agli operatori strumenti concreti per tutelare i propri diritti e migliorare le condizioni di lavoro.

La partecipazione attiva e qualificata di iscritti e simpatizzanti ha evidenziato l’interesse e l’impegno diffuso verso un percorso condiviso di crescita e valorizzazione professionale.

“La presenza sul territorio e l’ascolto diretto dei lavoratori sono elementi fondamentali del nostro impegno sindacale – ha dichiarato la segretaria Generale CISL FP Irpinia Sannio Sonia Petrucciani –. Solo attraverso il dialogo costante è possibile costruire risposte efficaci e sostenibili”.

"In ogni assemblea, come quella odierna alla Misericordia di Benevento – ha spiegato Massimiliano Marzoli - riteniamo essenziale informare e formare, perché la contrattazione non è un documento statico, ma un percorso condiviso tra lavoratori, sindacato e organizzazioni. Il nostro impegno è quello di rendere il contratto uno strumento vivo, utile e vicino alle esigenze reali di chi opera quotidianamente nei servizi alla persona".

"Le problematiche emerse -conclude il segretario territoriale CISL FP Irpinia Sannio Massimo Fiore - sono questioni concrete che incidono sulla qualità del lavoro e dei servizi."

La Cisl FP Irpinia Sannio si conferma quindi punto di riferimento per i lavoratori del settore, pronta a raccogliere le istanze emerse e a promuovere soluzioni concrete in sinergia con le direzioni locali.

L’incontro presso la misericordia di benevento “ha rappresentato – ha concluso Petrucciani - un momento fondamentale di ascolto delle problematiche dei lavoratori. Ampio spazio è stato dedicato anche alla condivisione di proposte risolutive e all’informazione. Da sottolineare la partecipazione attiva e competente degli iscritti e dei simpatizzanti, segno di un forte senso di appartenenza e della volontà di migliorare, insieme, le condizioni lavorative all’interno della Misericordia”.