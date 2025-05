"...Sora luna e le stelle": serata di osservazioni astronomiche Dal Complesso Monumentale di San Francesco

Martedì 3 giugno alle ore 21 si terrà una serata astronomica presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Benevento.

Studenti, bambini e adulti sono invitati alle osservazioni della Luna tramite telescopi, nonché al puntamento e descrizioni di Stelle e Costellazioni guidati dall’astronomo Antonio Pepe, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Sannio, in collaborazione con il prof. Carlo Stasi, la prof.ssa Emilia Langella e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei- Vetrone”.

L’evento è realizzato per celebrare gli 800 anni della meravigliosa composizione di San Francesco, il “Cantico delle Creature”, che durante le osservazioni sarà letto da alcuni studenti in una tenue atmosfera musicale.