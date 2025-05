Benevento celebra la "Lunga Notte delle Chiese 2025" Venerdì 6 giugno una serata di arte, musica, spiritualità nei luoghi sacri

Benevento partecipa alla 10a edizione della Lunga Notte delle Chiese, il primo evento culturale in Italia che unisce riflessione spirituale e linguaggi artistici contemporanei nei luoghi di culto. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno 2025, in contemporanea con oltre 150 città italiane, sotto il segno del dialogo tra arte e fede.

Quella del 2025 sarà un’edizione particolarmente significativa, poiché si inserisce all’interno del Giubileo ordinario della Chiesa Cattolica, e celebra un decennale di crescita e coinvolgimento di comunità locali, parrocchie, cori, scuole e associazioni.

“Abbracciami”: il tema dell'edizione 2025

Promosso a Benevento dall’Unità Pastorale San Filippo Neri e dall’Associazione ARGÁ – Arte, Cultura, Sport e Spettacolo, con il Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Comune di Benevento, l’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti, scuole musicali e realtà ecclesiali, proponendo una ricca sequenza di eventi che toccheranno sette chiese della città, dalle ore 19.30 fino a tarda sera.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Abbracciami”, si ispira al Vangelo di Luca (Lc 15,11-32) e al simbolo dell’abbraccio del Padre misericordioso, offrendo spunti di riflessione sul bisogno universale di accoglienza, perdono e riconciliazione. Un invito a sentirsi pellegrini,

a riconciliarsi con sé stessi, con gli altri e con Dio, in un tempo storico attraversato da conflitti, solitudini e bisogno di prossimità.

Il programma dell'appuntamento



BASILICA CATTEDRALE – ore 19.30 Meditazione organistica Davide Gagliardi, organo

CHIESA DI SAN DONATO – dalle ore 19.45 fino alle 22.00 Adoro Te Adorazione Eucaristica silenziosa

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO – ore 20.15 SPE SALVI Coro del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento e Florilegium musicae, Direzione: Maestro Daniela Polito

CHIESA DEL SS. SALVATORE – dalle ore 20.30 alle 22.30 (ogni 30 minuti) Il racconto della “pietra” Storie e tradizioni della Chiesa longobarda a cura di Emilio Colloca

CHIESA DI SAN FRANCESCO – ore 20.30 Note Sacre Concerto del gruppo vocale “The Voices”

CHIESA DI SANTA SOFIA – ore 21.15 L’abbraccio del Padre Performance teatrale a cura della Compagnia Teatrazzurro Testi letti da Giuseppe Vallone – Violino: Emanuela Pepe Direzione artistica: Lilli Notari

CHIESA DI SAN DOMENICO – ore 22.00 Canta al Signore Coro Polifonico “Vocum Concordia” Direzione: Maestro Daniela Polito

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE – ore 22.45 De ventre matris meae Concerto di Canto Beneventano a cura della Schola Cantorum OrbiSophia – Direttore: Tetyana Shyshnyak

Occasione unica per vivere i luoghi sacri in una veste originale

La Lunga Notte delle Chiese, dunque, rappresenta un’occasione unica per credenti e non credenti di vivere i luoghi sacri in una veste originale, accessibile, viva. È un invito ad abitare le chiese non solo come spazi di culto, ma anche come luoghi dell’anima, della cultura, della comunità. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno nei luoghi sacri più rappresentativi della città, con un’offerta che spazia tra musica, teatro, preghiera e canto sacro.