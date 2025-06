Record multe sulla 372 Telesina: più di 2 milioni i proventi dagli autovelox L'indagine del codacons sulle multe stradali sulle principali città italiane

Sono quasi 2,2 milioni i proventi 'garantiti' dai tanti autovelox installati lungo la temibile "Telesina", la strada statale che dal casello di Caianello porta a Benevento.

La 372 assurge nuovamente agli onori della cronaca per un indagine del Codacons.

Lo studio certifica come le multe stradali nelle principali città italiane salgano dai 583,8 milioni del 2023 ai 649,9 milioni del 2024, in aumento di 66 milioni di euro, +11,3% in un anno.

Il comune che registra l'incremento maggiore delle multe rispetto al 2023 è Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro), +39% Milano, +36,5% Firenze. La città col decremento più alto nel periodo 2023/2024 è Perugia, -56% con i proventi che passano da 5,1 a 2,2 milioni di euro.

Multe da record nel Sannio

C'è poi il discorso autovelox: le stesse 20 città monitorate hanno incamerato grazie agli apparecchi di rilevamento della velocità 62,1 milioni di euro nel 2024.

Qui a salire sul podio della classifica è Firenze, con incassi da autovelox per 20,5 milioni di euro, doppiando quasi Milano che si ferma a 10,6 milioni. Al terzo posto Bologna con circa 7,6 milioni di euro - aggiunge il Codacons.

E proprio analizzando i dati dei proventi da autovelox il Codacons cita l'immancabile 372 Telesina che, come detto, frutta 2,2 milioni.