Festa dell'Ambiente e Premio Strega: le misure per il traffico Doppio appuntamento in città, ecco le disposizioni

Domani 4 giugno, in occasione della Festa dell'Ambiente, è stato istituito dalle 7 alle ore 14 il divieto di sosta e fermata lungo il lato di piazza IV Novembre nonché sul lato destro di viale Atlantici (dall'incrocio di via del Solo fino all'intersezione con via Ferrelli).

Sempre domani in occasione del premio Strega (proclamazione finalisti), vigerà la chiusura al traffico con divieto di sosta e fermata, di via Ponzio Telesino e via Parrocchia nuova dalle ore 08,30 fino alla conclusione della manifestazione.



Nella foto un'immagine della scorsa edizione della Festa dell'Ambiente in Villa comunale