Lega, Barone: risorse per la viabilità alle Province "Da Salvini attenzione ai territori e agli Enti locali"

"Ancora una volta il ministro Salvini ha dimostrato grande attenzione per i territori e gli enti locali. La disponibilità a ripristinare le vecchie risorse per l'anno 2025 in fase di conversione del decreto Infrastrutture è un segnale concreto per le manutenzioni stradali".

Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito del tavolo di questa mattina al Mit con Upi e Anci.

“Ovviamente le province dovranno rispettare scadenze perentorie per dimostrare l'effettiva capacità di spesa ed evitare che le risorse vadano perdute. Perché spesso si chiedono le risorse, le si ottengono anche ma poi si perde tempo o addirittura non vengono utilizzate. La priorità è spenderle e bene", conclude Barone.