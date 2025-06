Dl infrastrutture, Rubano: "Confermate risorse province per il 2025" Il deputato di Forza Italia: “Dal governo attenzione ai territori”

“Esprimo grande soddisfazione per la notizia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia manifestato piena disponibilità a ripristinare le vecchie risorse per le Province già nel 2025, nel quadro della conversione del Decreto Infrastrutture. Un ringraziamento particolare va al Vicepremier Antonio Tajani e al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante per aver accolto anche le mie sollecitazioni, dimostrando ancora una volta attenzione alle esigenze dei territori e delle autonomie locali”. Così in una nota Francesco Rubano, deputato e Segretario provinciale di Forza Italia a Benevento.

“Questo passo – continua l'esponente di Forza Italia - è fondamentale per garantire che gli enti locali possano programmare interventi efficaci, a patto che rispettino le scadenze previste per dimostrare l’effettiva capacità di spesa. La collaborazione tra Governo, MEF, UPI e ANCI è un segnale positivo di ascolto e concretezza, che va nella direzione giusta per lo sviluppo delle nostre comunità”.