Strade provinciali: al via altri lavori Il programma delle opere approvate complessivamente mobilita risorse per oltre 1 milione di Euro

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che il Settore Infrastrutture ha consegnato alla Ditta aggiudicataria

dell’appalto i lavori del 1° lotto per la funzionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento delle aree per gli insediamenti produttivi “Strada Beneventana”.

Il programma delle opere approvate complessivamente mobilita risorse per oltre 1 milione di Euro e per la messa in sicurezza di tre sezioni

stradali di collegamento tra la Statale 212 al km. 9+330 e la Statale n. 212 variante “Fortorina”.

I lavori avviati interessano una direttrice di marcia lunga circa 4,00 Km. dalla località “Ponte rotto “ all’incrocio con la S.P. n. 36 e prevedono principalmente la messa in sicurezza di alcuni tratti in frana ed il ripristino del piano viabile oggi ammalorato, nonché la realizzazione di zanelle “ex novo” e il ripristino di alcune esistenti e la nuova profilatura di alcune scarpate. Il Presidente Lombardi ha sottolineato come la realizzazione di queste opere sulla “Beneventana” sia il frutto di un Accordo di programma siglato tra la stessa Provincia e i Comuni di Fragneto l’Abate, Colle Sannita, Reino e Circello in nome di una sinergia istituzionale che risulta essere uno strumento essenziale per la risoluzione di problematiche rilevanti in particolare sotto il profilo del miglioramento delle infrastrutture di collegamento stradale. A tale proposito Lombardi ha voluto dare atto agli amministratori dei Comuni che hanno cooperato fattivamente con la Provincia per conseguire importanti traguardi a servizio della collettività e degli insediamenti produttivi che insistono nella zona. Il Presidente Lombardi ha anche comunicato che sono stati avviati altri lavori per migliorare i collegamenti tra le Strade provinciali n. 146 e n. 147 in territorio di Apollosa nel comprensorio Vitulanese per la sistemazione di alcuni tratti del piano viabile.