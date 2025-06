Ridurre consumo sale e uso sale iodato: Asl Benevento aderisce alla campagna Nel territorio sannita la popolazione è particolarmente esposta a rischio carenza iodica

L’Asl Benevento aderisce alla Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Campania per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della riduzione del consumo di sale e sull’utilizzo del sale iodato, elemento essenziale per il benessere della tiroide e per la prevenzione di numerose patologie, in particolare nelle aree interne come la nostra.

Lo iodio è un micronutriente fondamentale per la salute pubblica: una sua carenza può infatti causare disfunzioni della tiroide come il gozzo (aumento del volume della ghiandola), disturbi neuro-cognitivi e altri effetti nocivi sull’organismo. Il fabbisogno di iodio è ancora più elevato in gravidanza, poiché è cruciale per lo sviluppo del cervello del feto: un’insufficienza può comportare ipotiroidismo materno e fetale, aumentare il rischio di aborto, di mortalità perinatale e, nei casi più gravi, provocare danni neurologici permanenti nel bambino.

Nel territorio sannita, come in molte altre aree interne del Paese, la popolazione è particolarmente esposta al rischio di carenza iodica, a causa del basso contenuto ambientale di iodio e di abitudini alimentari basate su prodotti agricoli locali, spesso poveri di questo elemento.

Un piccolo gesto per una grande salute: l’utilizzo quotidiano di una quantità moderata di sale iodato (2-3 grammi al giorno) nei cibi è sufficiente per garantire un adeguato apporto di iodio e prevenire numerose patologie.

L’ASL Benevento, da sempre attenta alla promozione della salute pubblica, diffonde questa campagna attraverso i canali più efficaci, coinvolgendo le aziende di ristorazione pubblica e collettiva, gli operatori del settore alimentare, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli ambulatori distrettuali, grazie alla distribuzione di materiale informativo fornito dal Ministero della Salute (opuscoli, pieghevoli, locandine).

“Promuovere l’uso del sale iodato - dichiara a riguardo Gennaro Volpe – Direttore Generale dell’ASL Benevento- significa prendersi cura, ogni giorno, della salute nostra e delle future generazioni. Un gesto semplice, che può prevenire disturbi seri e migliorare la qualità della vita. L’ASL Benevento è al fianco dei cittadini per diffondere buone abitudini e costruire insieme una cultura della prevenzione”.

Il materiale informativo è disponibile per il ritiro presso: URP – Via Oderisio, Benevento Tel. 0824 308738 Dipartimento di Prevenzione SIAN – Via P. Mascellaro, Benevento.