Associazione sannita "Figurine che passione" ad Ostia: dibattiti e socialità Collezionismo nell’era dei social: generazioni a confronto valenza sociale della storica passione

Continua senza sosta l'attività dell'associazione sannita “Figurine che passione” coordinata dal presidente Pasquale Venditti e attiva grazie al contributo degli associati appassionati che domenica 8 giugno saranno ospiti ad Ostia ad un interessante evento patrocinato da Roma capitale X Municipio.

L'evento si terrà in piazza della Stazione Vecchia 26 ad Ostia. "La Giornata delle figurine" è un'iniziativa dedicata a Luca Marziali, noto collezionista venuto a mancare qualche tempo fa, ed ha come obiettivo diffondere e promuovere la cultura per la passione del collezionismo delle figurine, in particolare quelle dei calciatori, evidenziando come questo possa essere un rilevante strumento di condivisione, amicizia e socialità, e non da meno anche uno strumento per la promozione dello sport.

Due i dibattiti che caratterizzeranno la giornata: “Il collezionismo nell’era dei social: generazioni a confronto” e “La figurina e la sua valenza sociale, aggregativa e didattica”.

Saranno presenti ex calciatori e una rappresentanza dell’associazione di promozione sociale “Figurine che passione” che illustrerà i suoi cinque di anni di attività in giro per l’Italia per promuovere la passione per il collezionismo delle figurine.