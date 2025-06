Domeniche della salute del Rotary: domenica visite odontoiatriche gratuite Dalle 9 alle 13 nei pressi della Prefettura a Benevento

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Domenica 8 giugno la dottoressa Salerno, odontoiatra, effettuerà visite gratuite nell'ambulanza che sarà davanti al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle 9 alle ore 13.

Sorridi con salute: la prevenzione odontoiatrica in età pediatrica.

La salute orale dei bambini è fondamentale per il loro benessere generale. La prevenzione odontoiatrica in età pediatrica è essenziale per prevenire problemi come carie, malocclusioni e altre patologie orali.

Consigli per genitori : portate vostro figlio dal dentista entro il secondo anno di vita: insegnate a vostro figlio a spazzolare i denti regolarmente

- limitate il consumo di zuccheri e alimenti dannosi per i denti; sottolineate l' importanza della salute orale per la salute generale.

La prevenzione odontoiatrica può aiutare a prevenire problemi orali futuri e i bambini con una buona salute orale hanno maggiori probabilità di avere un sorriso sano e felice.