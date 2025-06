Giovani in fuga? Mastella: occorre orientare studenti Il sindaco di Benevento: non è solo un problema delle nostre zone

Giovani in fuga dalle aree interne o più in generale dal Mezzogiorno. Non più con la “valigia di cartone” delle generazioni passate, ma con un diploma e spesso anche una laurea. Un tema trattato più volte anche su queste colonne, ma che torna d'attualità ogni volta che si analizzano i dati.

Analisi oggi proposta sui social dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella che in un post evidenzia i dati Istat, parla di un problema che non riguarda solo le aree interne o il Sannio, quindi invita ad una riflessione sulla scuola e la formazione.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella

“Secondo l'Istat – scrive Mastella sono più di un milione di italiani che tra il 2003 ed il 2023 è espatriato. La fascia d’età tra i 25 ed i 34 anni . Non è quindi solo un problema delle nostre zone. Il 37% in possesso di una laurea. Ma sono andati via anche diplomati. E' una “Emorragia di risorse”. Occorrerebbe orientare non solo informare i giovani studenti. Ma ad oggi manca un vero e proprio sistema di orientamento scolastico e professionale”.