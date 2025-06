Al Delta Centro Medico Diagnostico analisi gratuite per gli over 65 Nell'ambito di uno studio per prevenire il declino muscolare e mantenere l'autonomia

A partire da venerdì 30 maggio, il Centro Medico Delta, in collaborazione con il dottore Gennaro Lerro, specialista ambulatoriale geriatra del Distretto sanitario di Benevento, avvia un’iniziativa dedicata alle fasce più fragili della popolazione.

Si effettueranno analisi gratuite per gli over 65.

Per accedere alla prestazione serve la prenotazione obbligatoria con almeno 24 ore di anticipo chiamando allo 0824363764 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3516572647.

“Un piccolo gesto per prenderci cura della salute di chi ha più bisogno” rimarcano dal Delta Centro Medico impegnato con uno studio gratuito per prevenire il declino muscolare e mantenere l'autonomia e quindi offre la possibilità a chi vuole aderire allo studio di effettuare in maniera sicura e gratuita un check-up funzionale completo. Presso il centro le persone interessate riceveranno tutte le informazioni"