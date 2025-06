Giovani e imprese: un ponte per il futuro con il Career Day All'istituto Lucarelli oggi, in collaborazione con Confindustria, colloqui tra studenti e aziende

«Il Career Day rappresenta uno dei momenti più significativi del nostro anno scolastico perché permette ai nostri ragazzi di misurarsi concretamente con il loro futuro. Una scuola viva, che crea ponti tra formazione e mondo del lavoro, è una scuola che guarda lontano».

Così Giovanni Marro, il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Bosco Lucarelli” di Benevento che ha ospitato la quarta edizione del Career Day, dedicato all’orientamento scolastico.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 50 realtà tra università, ITS Academy, enti di formazione e aziende del territorio e nazionali, offrendo agli studenti delle classi quarte e quinte un’opportunità concreta di orientamento post-diploma e avvicinamento al mondo del lavoro.

Due giorni, ieri e oggi, dedicati all’incontro con Università, ITS e enti di formazione per arrivare a colloqui conoscitivi con le aziende, una vera e propria simulazione di colloqui di lavoro. Presenti in istituto 37 aziende attive nei settori dell’innovazione tecnologica, informatica, automazione, energia, meccanica, consulenza e servizi. Tutte pronte a dialogare con i giovani e a scoprire nuovi talenti.

“Ormai da anni partecipiamo come Confindustria, e con tutte le aziende associate a Confindustria, all'iniziativa del Career Day – ha dichiarato a margine dell'appuntamento Clementina Donisi, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento -. E' un momento di conoscenza e di condivisione, un modo concreto per dare continuità al percorso di studio e per far conoscere quelle le aziende presenti nelle aree interne. Ribadiamo la nostra disponibilità alla condivisione di percorsi comuni per riuscire a far sì che i nostri giovani scelgano di restare nel nostro territorio che può accoglierli perché ci sono tantissime realtà importanti dove sviluppare le loro idee imprenditoriali”.

“Il Lucarelli è un motore che dal 1800 crea delle possibilità concrete per i nostri studenti – ha dichiarato Carlo Mazzone, docente dell'Iti Lucarelli e fondatore di Sannio Valley – dobbiamo impegnarci a dare la possibilità a questi ragazzi, che sono assolutamente straordinari, di poter scegliere di rimanere in questo territorio. Credo che il Lucarelli e Sannio Valley, con tutte le forze del tessuto imprenditoriale che ci sono nel Sannio, possano dare una risposta concreta”.