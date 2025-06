Focus su letteratura: spazio personale e collettivo Oggi alla Biblioteca Comunale "Carmen Romano" di Amorosi, presso Palazzo Maturi

Oggi pomeriggio, sabato 7 giugno, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale "Carmen Romano" di Amorosi, presso Palazzo Maturi in Piazza Umberto I, presenterà il terzo incontro del ciclo "Letture in movimento" dal titolo "Letteratura: spazio personale e collettivo".

Ospite il prof. Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania. L'evento, patrocinato dalla Provincia di Benevento, mirerà a configurare la letteratura come uno spazio tanto generale quanto proprio, dove le esperienze individuali e le riflessioni collettive si intrecciano e si arricchiscono a vicenda. L'appuntamento, con il suo focus sulla parola poetica del prof. Casucci, fornirà strumenti e approfondimenti per una comprensione più completa e raffinata della parola scritta, tra vita quotidiana e ricerca dell'essenza.

I saluti istituzionali saranno dell' Ing. Carmine Cacchillo – Sindaco di Amorosi e del Dr. Nino Lombardi – Presidente della Provincia di Benevento. Introdurrà l'evento il Dr. Vincenzo Carrino - Direttore della Biblioteca.

Dialogherà con l’ospite la Prof. Margherita Di Meo – Membro del Consiglio di Biblioteca

Letture di Andrea Petrazzuoli e interpunzioni musicali a cura di M ° Carmela Saccone – Flauto traverso e M° Pellegrino Armellino – Fagotto.