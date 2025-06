La denuncia: Cautano e Solopaca violenze su due gatti LNDC Animal Protection lancia un appello: "Chi sa parli"

Due gravi episodi di violenza sugli animali si sono verificati in provincia di Benevento e hanno scosso profondamente la comunità locale e chi, ogni giorno, si prende cura degli animali più fragili. LNDC Animal Protection condanna con fermezza quanto accaduto e ha già presentato denuncia per entrambi i casi e si attiva per salvare il gattino sopravvissuto, con l’auspicio che le autorità riescano a individuare i responsabili di questi atti di inaudita crudeltà. L'associazione invita chi ha elementi utili alle indagini a scrivere ad avvocato@lndcanimalprotection.org

A Cautano: gattino ferito da colpo d'arma da fuoco

Il primo episodio si è verificato in una frazione del comune di Cautano, dove una cittadina che si prende cura di una piccola colonia felina ha ritrovato un gatto rosso in condizioni drammatiche: l’animale era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco, riportando una frattura alla mandibola ed ha tuttora un pallino di piombo nel cranio, entrato dall’occhio. Un atto vigliacco e crudele che non può passare inosservato. LNDC Animal Protection è immediatamente intervenuta, garantendo l’assistenza veterinaria necessaria e assumendosi tutte le spese per le cure che si preannunciano impegnative e costose, nella speranza che il povero micio possa superare questa prova e tornare a vivere una vita dignitosa e sicura, lontano dalla violenza.

Solopaca: gatta sparita da casa ritrovata morta in un sacco della spazzatura

Il secondo caso arriva invece dal comune di Solopaca, dove una gatta bianca e nera sparita da casa alcuni giorni fa è stata ritrovata morta e chiusa all’interno di un sacco della spazzatura. Un gesto deliberato, disumano e ripugnante, che rappresenta non solo un reato, ma anche un gravissimo allarme sociale.

LNDC Animal Protection: speriamo che le forze dell'ordine individuino i colpevoli

“Non possiamo più tollerare questi atti barbarici, che oltre a rappresentare un reato, mostrano una totale assenza di empatia e rispetto per la vita”, dichiara la Presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati. “Abbiamo presentato denuncia per entrambi i casi e confidiamo che le forze dell’ordine facciano tutto il possibile per individuare i colpevoli. Intanto, ci stiamo prendendo cura del gatto ferito, perché ogni vita conta e merita di essere difesa.”

L'associazione: chi sa parli

LNDC Animal Protection continuerà a seguire con attenzione e determinazione entrambi i casi. Invitiamo tutti i cittadini che abbiano visto qualcosa o siano a conoscenza di elementi utili alle indagini a farsi avanti e a contattare le autorità o la nostra associazione scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Soltanto con l’impegno di tutti possiamo fermare questa spirale di violenza e costruire un futuro di rispetto e convivenza per tutti gli esseri viventi.