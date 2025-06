Cinofili Polizia Penitenziaria Benevento. Delmastro: presidio fondamentale VIDEO FOTO - Il sottosegretario alla Giustizia visita nuove strutture e traccia bilancio della situazione

"Se parliamo di sovraffollamento nelle carceri dico che dal Governo sono stati messi a disposizione ben 250 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria ed è stato nominato un commissario. Altre misure contro il sovraffollamento messe in atto negli ultimi 50 anni mi sembra che abbiano fallito. Si è evidentemente trattato di provvedimenti svuota carceri più o meno mascherati ed hanno solo contribuito ad erodere la certezza della pena”.

Queste le parole rafforzate da cifre e numeri snocciolati senza esitazioni oggi pomeriggio dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha visitato il ristrutturato ed ampliato Distaccamento Cinofili della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Benevento. Un'eccellenza che da anni contraddistingue la polizia penitenziaria sannita. “Ai cinofili – ha poi annunciato l'esponente di Governo – sono stati concessi in busta paga 50 euro in più al mese proprio per valorizzare la loro insostituibile professionalità nel condurre addestrare e amare i cani del Nucleo cinofili che garantiscono sempre sicurezza all'interno del carcere e contrastano lo spaccio di stupefacenti”.

Delmastro ha poi snocciolato i numeri delle nuove assunzioni: “Cosa ben diversa la problematica della carenza di agenti che stiamo affrontando al finanziamento di 10 mila 250 nuovi agenti di polizia penitenziaria”.

Il Sottosegretario alla Giustizia è stato accolto dal direttore del carcere, Gianfranco Marcello, dal comandante del Corpo e dalle autorità istituzionali e delle forze dell'ordine.

LE INTERVISTE NEL VIDEO