Ginecologia e Ostetricia: a Benevento il Congresso Regionale Il 13 e 14 giugno presso l’Auditorium Sant’Agostino

Il 13 e 14 giugno 2025 Benevento ospita il Congresso Regionale AOGOI Campania, un evento di alto profilo scientifico e istituzionale dedicato all’innovazione e alla tecnologia in Ginecologia ed Ostetricia, promosso dall’AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

L’incontro, che si terrà presso l’Auditorium Sant’Agostino, uno dei poli dell’Università degli Studi del Sannio, alla presenza delle Autorità regionali e locali, riunirà oltre 100 relatori tra i più autorevoli esponenti della ginecologia italiana con il patrocinio della Regione Campania, del Comune e della Provincia di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio, della Fondazione Confalonieri Ragonese, degli Ordini dei Medici e dei Farmacisti di Benevento e della Croce Rossa Italiana e, inoltre, con la partecipazione delle Società scientifiche nazionali SIGO, AGITE e AGUI.

Innovazione e Tecnologia in Ginecologia e Ostetricia

Il tema conduttore sarà: “Innovazione e Tecnologia in Ginecologia e Ostetricia: impatto nella pratica clinica”, con particolare attenzione alla intelligenza artificiale applicata alla diagnostica in Ostetricia e alla chirurgia ginecologica anche robotica, medicina personalizzata, PMA e oncofertilità, menopausa e telemedicina, responsabilità medico-legale e comunicazione medico-paziente.

A presiedere il Congresso, il prof. Antonio Chiantera, presidente onorario del Congresso nonché presidente nazionale AOGOI e il dott. Luciano Pino, direttore della UOC di Ginecologia ed Ostetricia dell’AORN San Pio di Benevento.

“Tecnologia e innovazione saranno sempre al servizio della scienza. L’evoluzione digitale in Ostetricia e Ginecologia rappresenta un’opportunità straordinaria, ma che dovremo imparare a comprendere, integrare e governare con responsabilità” – ha dichiarato Luciano Pino, presidente del Congresso.

Il programma prevede 8 sessioni scientifiche, due corsi pre-congressuali, una live surgery endoscopica-robotica, letture magistrali e tavole rotonde di alto valore formativo.



“Il Congresso regionale AOGOI Campania previsto per le giornate del 13 e 14 giugno a Benevento è una splendida occasione di crescita professionale. Il confronto tra professionisti provenienti da diverse parti di Italia incentiva alla collaborazione e fornisce gli strumenti utili per affrontare le nuove sfide che il futuro ci riserva. Al dott. Luciano Pino, al Prof. Antonio Chiàntera e a tutti i partecipanti al Congresso, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”, quanto dichiarato dal Direttore Generale A.O.R.N. “San Pio di Benevento Maria Morgante.

Tra i relatori previsti: Gerardo Canfora, Vito Chiantera, Vito Cela, Francesco Legge, Onofrio Catalano, Pasquale De Franciscis, Eugenio Guglielmelli, Loredana Zollo, Costantino Di Carlo, Stefano Lello, Umberto Malapelle, Elsa Viora, Herbert Valensise, Fabio Parazzini, Antonio Pellegrino, Antonio Ragusa, Maria Grazia Frigo, Claudio Santangelo, Maurizio Guida, Thanopulos Sarantis, Sabino Laudadio, Riccardo Morgera, Valerio Pisaturo, Maurizio Somma e tanti altri protagonisti.

Tra gli “organizzatori, oltre Luciano Pino, il comitato scientifico: Mario Passaro, Nicola Antonio Ciarlo, Bianca Barbieri, Luigi Di Prisco, Mario Rotondi e Luigi Stradella.



L’evento è accreditato ECM ed è aperto a Ginecologi, Chirurghi, Radiologi, Oncologi, Neonatologi, Pediatri, Anatomopatologi, Infettivologi, medici di medicina generale, medici legali e giuristi, Farmacisti, Ricercatori e biotecnologi, studenti, Ostetriche/i, professionisti della sanità pubblica e rappresentanti dell'industria biomedica.

Il Congresso AOGOI Campania 2025 rappresenta un’occasione di confronto interdisciplinare e aggiornamento scientifico su temi che stanno già trasformando il nostro modo di fare medicina.

Benevento si conferma crocevia di innovazione e cultura medica, accogliendo con orgoglio una comunità di professionisti uniti dalla volontà di costruire una ginecologia e ostetricia sempre più consapevole, tecnologica e umana.

La presidente del Conservatorio Nicola Sala di Benevento Caterina Meglio, che interverrà all'inaugurazione, e il Direttore Giuseppe Ilario hanno voluto arricchire il convegno, offrendo a relatori e a corsisti un concerto tenuto dall’ Orchestra da Camera del Conservatorio al completo, diretta dal maestro Patrizio Rocchini.