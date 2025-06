Ivpc Rugby Benevento in serie B: l'impresa sportiva celebrata a Palazzo Mosti Mastella: onorati del successo della squadra. Palumbo: continueremo a lavorare per sport e città

Il perentorio 38-15 con cui, a fine maggio scorso, l’IVPC Rugby Benevento ha travolto il Siracusa allo stadio Alfredo Dell'Oste è valsa alla squadra sannita la promozione in serie B.

Il prestigioso risultato sportivo è stato festeggiato, stamane, nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti in una cerimonia con il sindaco Clemente Mastella, l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa, i vertici societari e tecnici del team e naturalmente gli atleti.

"La tradizione rugbistica della città è stata onorata da questo straordinario successo sul campo. Auspico che portiate in alto il nome della città anche l'anno prossimo, in una categoria che vi vedrà girare il Paese, dall'Umbria alla Sicilia", ha spiegato il sindaco Mastella che ha consegnato poi una targa per commemorare l'impresa sportiva.

Il presidente Rosario Palumbo ha ringraziato l'amministrazione comunale per "il costante supporto fornito alla società", senza nascondere gli ambiziosi obiettivi venturi: "Contiamo di riportare il rugby di Benevento dove merita di stare: ai piani massimi della palla ovale nazionale".