Trasporto pubblico urbano: la Filt Cgil chiede chiarimenti alla Trotta Mobility "Mancato versamento contributi priamo, carenza ricambi, buoni pasto e pianta organica"

La Filt Cgil Avellino Benevento con una nota a firma del segretario Giuseppe Anzalone torna sulla questione trasporto urbano e chiede alla Trotta Mobility, l'azienda che per conto del Comune effettua il trasporto urbano nella città di Benevento una serie di chiarimenti.

La Filt Cgil lo fa esprimendo “una grave e crescente preoccupazione riguardo a diverse ataviche problematiche irrisolte, che affliggono i dipendenti e comportano ricadute negative sulla piena operatività della sede di Benevento. La situazione attuale - rimarca Anzalone -, caratterizzata da ripetute inadempienze da parte della società, è divenuta insostenibile e richiede un'azione immediata e risolutiva.

Mancato versamento contributi al Fondo Priamo:

"Il mancato e sistematico versamento dei contributi previdenziali al fondo Priamo - denuncia il segretario generale Filt Cgil Benevento Avellono - ha accumulato circa 2 anni di arretrati, rappresentando, per i dipendenti di Benevento, una violazione inaccettabile dei diritti dei lavoratori. Questa criticità non è più rinviabile. La sottrazione mensile ai lavoratori di fondi destinati al loro futuro previdenziale viene mensilmente attuata dalla società, ma tali fondi non vengono versati alla Previdenza complementare, unitamente ai versamenti contrattuali previsti per tale istituto, mettendo a serio rischio la stabilità economica previdenziale dei dipendenti. Tale situazione richiede una regolarizzazione immediata e trasparente ed, evitando eventuali propagandismi che ultimamente regnano sul nostro territorio a suon di campagna elettorale, le istituzioni e le forze politiche sono chiamate ad intervenire per quanto di loro competenza".

Gestione ferie, carenza materiale di ricambio e chiarimenti ticket pasto.

"È indispensabile ottenere chiarezza e trasparenza riguardo ai criteri e alle modalità di utilizzo delle ferie d'ufficio. È fondamentale che i dipendenti possano usufruire dei loro diritti in maniera equa e prevedibile. Parallelamente, la carenza cronica di materiale di ricambio per la manutenzione degli autobus presso l'officina di Benevento ha raggiunto un punto critico. Nonostante l'impegno, la professionalità e i sacrifici del personale dell'officina, la mancanza di pezzi essenziali rende vano ogni sforzo, compromettendo seriamente l'efficienza del servizio. È urgente ripristinare una fornitura adeguata per consentire al personale di operare in sicurezza e con efficacia.

Inoltre - spiega Anzalone -, si richiede una chiara motivazione per il mancato riconoscimento dei ticket pasto del mese di aprile, visto che non sono riportati sul cedolino paga dello stesso mese. Questa decisione unilaterale, priva di preavviso o giustificazione, penalizza ulteriormente i dipendenti e contribuisce a un clima di crescente malcontento. Trotta Mobility continua ad essere inadempiente su diversi fronti e tale atteggiamento non è più tollerabile.

Richiesta pianta organica

Infine la Filt Cgil "richiede formalmente la pianta organica aggiornata dei dipendenti che prestano servizio presso la sede di Benevento, completa dei relativi parametri contrattuali e delle mansioni effettivamente esercitate da ciascun lavoratore.

La scrivente attende un celere riscontro e, soprattutto, concrete azioni risolutive in merito a tutte le problematiche esposte. Senza dimenticare che il giorno 20 di ogni mese i dipendenti dovranno ritrovarsi lo stipendio accreditato. Il tempo continua a trascorrere ma le problematiche restano irrisolte, non accetteremo ulteriori rinvii".