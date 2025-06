Premio America Giovani per talento universitario: premiata giovane beneventana Tra i neolaureati d'eccellenza Giovanna Coletta

La sannita Giovanna Coletta ha ricevuto il premio "America Giovani per il talento universitario", riconoscimento nazionale conferito ai laureati di eccellenza delle università italiane.

Classe 2001, nel settembre 2024 ha conseguito cum laude e menzione la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio.

L'Aula dei Gruppi Parlamentari ha ospitato, il 10 giugno 2025, la cerimonia di premiazione promossa da Fondazione Italia USA.

La dottoressa sannita è stata infatti selezionata tra i 1000 giovani neolaureati di tutta Italia a cui la Fondazione offre una borsa di studio per il conseguimento del "Master Executive in Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy".