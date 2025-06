Il Comune impone stop acqua potabile per piscine e lavaggio auto Emessa un’ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua potabile in ambito comunale

Con ordinanza n. 59/2025 il sindaco Clemente Mastella impone il divieto di utilizzare l’acqua potabile per riempire piscine e vasche nonché per il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), di aree cortilizie e piazzali e invita tutti i cittadini e i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Benevento:

- ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell’acqua potabile, secondo quanto previsto dall’art. 98 del D. Lgs.vo n. 152/2006;

- a effettuare l’irrigazione delle aree verdi comunali, dei campi sportivi e dei giardini privati per lo stretto tempo necessario e durante le ore serali/notturne.

A coloro che violano i divieti imposti con il suddetto provvedimento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, precisando che, in attuazione della delibera di G.C. n. 187/2024 il pagamento in misura ridotta è stabilito in € 200,00.