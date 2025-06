Us Acli "Sport in Tour 2025" a Nova Siri: risultati brillanti per Benevento Asd Mapa 1° posto tennis a squadre. Asd Idls-Istituto De La Salle, ottima performance nel futsal

Nova Siri (Matera). All'evento nazionale "Sport In Tour 2025", brillanti i risultati ottenuti dalle delegazioni sportive di Benevento. In particolare, l'Asd Mapa ha conquistato il primo posto assoluto nella seconda edizione del torneo a squadre "Tennis Cup Us Acli". La kermesse sportiva, organizzata dalla Us Acli, si è svolta nella località lucana dal 13 al 15 giugno.

Ecco la compagine vincitrice, diretta dalla presidente Marilena Manuele e dal coordinatore-team manager Pasquale Lepore: Anna Cavoto, Pellegrino Cirocco, Martina Costantini, Giuseppe Monsurrocco, Salvatore Polvere, Nicola Ranaldo. Nella prima edizione della competizione di tennis singolare femminile, anche il secondo posto di Martina Costantini. Nel torneo di padel, inoltre, in evidenza l'unica coppia femminile, composta da Marilena Manuele e Irene Di Iorio, partecipante con una coppia maschile.

Le delegazioni sannite sono state premiate da Antonio Meola, vicepresidente nazionale e responsabile degli eventi nazionali e internazionali della Us Acli. "Un evento organizzato alla perfezione - commenta Meola -. Ci congratuliamo per i brillanti risultati ottenuti dagli sportivi sanniti, che si sono distinti nell'ambito di ben 15 Comitati partecipanti, con la presenza di 85 atleti".

"Esprimiamo grandissima soddisfazione, per i risultati di assoluto rilievo ottenuti dalla nostra prima partecipazione a un torneo nazionale di tennis - dichiara Pasquale Lepore, coordinatore-team manager dell'Asd Mapa -. Un ringraziamento speciale va alla Us Acli nazionale e al vicepresidente Us Acli nazionale Antonio Meola, per l'eccellente organizzazione dell’evento, che si è svolto in una location perfetta e con una gestione impeccabile sotto ogni aspetto".

Contestualmente, ottima performance sportiva anche per la Asd Idls-Istituto De La Salle di Benevento, diretta dalla Caed Angela Meola. Al Campionato nazionale di futsal, la Asd Idls si è confrontata con grinta, determinazione e spirito di squadra contro squadre altamente competitive provenienti da tutta Italia. Ecco gli atleti, accompagnati dai docenti Rosanna Bologna e Vincenzo de Vincentiis, diretti dall'allenatore Vincenzo Parziale: Luigi Capobianco, Antonio Iasiello, Goffredo Madonna, Francesco Mazzone, Antonio Minichiello, Niccolò Puzio, Enrico Santomauro, Carmine Veltro.