Processione del Corpus Domini, le disposizioni per il traffico Ecco divieti e chiusure previste in occasione della processione

In occasione della processione del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno, vigerà il seguente dispositivo del traffico:

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, anche per residenti e autorizzati, a partire dalle ore 17 in piazza Orsini, via Rummo, via Porta Rufina, via Tomaselli, ponte Santa Maria degli Angeli, via Napoli, via Cesare Battisti, via Milano e piazza San Modesto.

Ed ancora: prevista la chiusura al traffico veicolare, a partire dalle ore 18:45 e per il tempo necessario al completo passaggio della processione, lungo corso Garibaldi (nel tratto dal Duomo fino all’incrocio con piazza Orsini e via Ennio Goduti), in piazza Orsini, via Rummo, via Porta Rufina, via Tomaselli, ponte Santa Maria degli Angeli, via Napoli, via Cesare Battisti, via Milano e piazza San Modesto;