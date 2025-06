Distretto sanitario a Cerreto Sannita, l'Asl: polo sempre più attrattivo "Si conferma punto di riferimento non solo per il Sannio, ma per l'intera Regione Campania"

“Cerreto Sannita si conferma sempre più come un centro di eccellenza della sanità territoriale, punto di riferimento non solo per il Sannio, ma per l’intera Regione Campania. Lo dimostrano i numeri e i servizi attivati presso il Distretto Sanitario, oggetto di grande attenzione da parte della Direzione dell’Asl Benevento”. Ad illustrare i risultati raggiunti è la stessa azienda sanitaria del capoluogo sannita.

I numeri del presidio sanitario di Cerreto Sannita

Dal primo maggio ad oggi - si legge in una nota -, presso il Presidio di Cerreto Sannita sono state effettuate ben 215 risonanze magnetiche, grazie a un’attività intensiva che viene svolta per circa 12 ore al giorno. L’affluenza costante di utenti, molti provenienti da altre province campane, è legata all’impiego di una risonanza magnetica aperta, di ultima generazione, particolarmente apprezzata per il comfort e la qualità diagnostica.

Questo importante risultato – prosegue l'azienda sanitaria locale - è stato possibile grazie a un’organizzazione efficiente, che vede impegnato il personale interno e l’apporto fondamentale di specialisti in convenzione, attivati con grande determinazione dalla Direzione Generale. Un modello di integrazione tra risorse interne e collaborazioni esterne, che consente di rispondere concretamente alla storica carenza di radiologi.

Presso il Distretto opera inoltre a pieno regime un Hospice moderno ed efficiente, che rappresenta un presidio essenziale per l’assistenza alle persone fragili e per l’umanizzazione delle cure. A questo si affianca un comparto tecnologico all’avanguardia: TAC ed apparecchi ecografici di ultima generazione, nuovissimo mammografo, una MOC e una farmacia robotizzata che garantisce tracciabilità e sicurezza nella gestione del farmaco.

Prevenzione oncologica

Il Distretto è anche attivamente impegnato nella prevenzione oncologica: si effettuano esami di secondo livello ecografico per lo screening della mammella, grazie alle convenzioni attivate con l’Ospedale San Pio e il secondo livello per lo screening del colon-retto presso il nostro centro gastroenterologico altamente specializzato, sempre più conosciuto anche al di fuori del territorio provinciale.

Attivata la Centrale Operativa Territoriale

A conferma del ruolo centrale che il Distretto di Telese riveste nella rete dei servizi territoriali, è stata attivata la COT (la Centrale Operativa Territoriale) e sono attualmente in fase di definizione e completamento la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità, che saranno ultimati nei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Strutture fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria sempre più vicina ai cittadini, in particolare nelle aree interne. Infine, Cerreto è diventato un riferimento per neurorisonanza, neuroradiologia e risonanza osteoarticolare, anche grazie a un sistema integrato di convenzioni, tra cui quella con i radiologi del Rummo, che consente un’ampia offerta diagnostica ad alta specializzazione.

Il direttore Asl Volpe: modello virtuoso di sanità territoriale avanzata

“Il Distretto di Telese è oggi un modello virtuoso di sanità territoriale avanzata. – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Asl Benevento – Un presidio valorizzato con investimenti strategici, tecnologie d’eccellenza e una rete di professionalità che permette di offrire servizi di altissima qualità. Un punto di riferimento per tutto il territorio, che continueremo a sostenere e sviluppare”.

L’Asl Benevento conferma il suo impegno per il potenziamento delle strutture presenti sul territorio, nel quadro di una visione ampia e concreta di sanità di prossimità, capace di dare risposte efficaci e tempestive a tutti i cittadini.