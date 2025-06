Fatebenefratelli in festa per il Sacro Cuore: anno giubilare di fede e comunità Una ricorrenza che dà il nome alla storica struttura sanitaria

La comunità dell'Ospedale Fatebenefratelli si appresta a celebrare la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, una ricorrenza che dà il nome alla storica struttura sanitaria di viale Principe di Napoli e ne rappresenta il cuore pulsante. Quest'anno, i festeggiamenti assumono un significato ancora più profondo, inserendosi nel contesto dell'Anno Giubilare (2023-2025) indetto per il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria.

Il tema del Giubileo

Il tema del Giubileo, “Rendere amore per amore”, risuona come un invito aperto a tutta la città. Pazienti, familiari, personale e cittadini sono invitati a condividere un percorso di preghiera e riflessione, un'occasione per "ricevere la grazia di un cuore nuovo, capace di amare come Lui".

Per prepararsi alla grande solennità, l'Ospedale ha organizzato un ricco programma di appuntamenti nella sua cappella, pensati come un'oasi di pace e speranza. Il cammino spirituale inizierà con la Novena al Sacro Cuore, che si terrà fino al 26 giugno ogni giorno alle ore 11:00. Seguirà il Triduo Solenne, tre serate di Adorazione Eucaristica e Vespri per approfondire il mistero dell'amore divino. Martedì 24 giugno, alle 19:00, la preghiera sarà presieduta da don Giuseppe Shineesh, mentre mercoledì 25, alla stessa ora, da Mons. Mario Iadanza.

La giornata di giovedì 26 giugno sarà particolarmente intensa: alle 17:00 si terrà la Visita del Santissimo Sacramento nei reparti, un gesto di vicinanza tangibile per i malati, che culminerà alle 19:00 con la Santa Messa e i Primi Vespri presieduti dal Superiore Provinciale dei Fatebenefratelli, M.R.P. Fra Luigi Gagliardotto.

Il giorno della Solennità, venerdì 27 giugno, sarà il culmine dei festeggiamenti. Alle ore 10:00, la Solenne Concelebrazione Eucaristica si terrà presso la vicina Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli e sarà presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Benevento, S.E.R. Mons. Felice Accrocca. Subito dopo, alle 11:30, nella Sala Convegni "Fra Pietro Maria de Giovanni" dell'Ospedale, si svolgerà la tradizionale e sentita consegna delle targhe ai Collaboratori che hanno maturato 25 anni di servizio, un segno di gratitudine per la loro dedizione. La giornata si concluderà alle 19:00 con una Santa Messa per la Comunità Parrocchiale nella Cappella dell'Ospedale, celebrata da Mons. Pompilio Cristino.

Pellegrinaggio giubilare a Pietrelcina

A sigillo di questo intenso periodo, sabato 28 giugno l'intera Famiglia Ospedaliera si recherà in pellegrinaggio giubilare a Pietrelcina per la cerimonia di chiusura dell'Anno Socio-Pastorale 2024-2025. Il ritrovo è fissato per le ore 10:30 presso la Chiesa della Sacra Famiglia a Pietrelcina, da cui si proseguirà in cammino verso la Chiesa Giubilare di Padre Pio per la Santa Messa delle 11:00, presieduta da Fra Daniele Moffa.