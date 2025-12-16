Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato nigeriano Irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale

Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne nigeriano irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel corso dei servizi di controllo del territorio, alle ore 9.00 circa di ieri, sottoponeva a controllo l’uomo, sprovvisto di documenti, che invitato a seguire gli operatori in Questura per l’identificazione si dava improvvisamente alla fuga e, una volta raggiunto, reagiva colpendo uno dei due alla mano con delle forbici.

Con l’ausilio di personale della Squadra Mobile nel frattempo giunto sul posto, lo straniero che continuava ad opporre resistenza provocando lesioni ad un altro operatore, veniva definitivamente bloccato.

Il predetto, che risultava avere pregiudizi di polizia per rissa, lesioni personali e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, su disposizione del P.M. di turno, veniva condotto presso la locale Casa Circondariale.