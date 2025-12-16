Cimitero di Benevento, famiglie in attesa di un loculo. "Una vergogna" Cairella (Lega): “Cappa risolva subito o ammetta sua inadeguatezza”

“Famiglie costrette ad attendere giorni per una sepoltura perché i loculi non ci sono: quanto sta accadendo al cimitero comunale di Benevento è semplicemente vergognoso. Di fronte al dolore, l’amministrazione comunale e l’assessore al ramo Attilio Cappa si rifugiano in rassicurazioni di facciata, parlando di una situazione “in via di risoluzione”, mentre i giorni passano”. Lo dichiara Cosimo Cairella, dirigente Organizzativo Lega Salvini Premier. Che aggiunge:

“È inammissibile che una città capoluogo non sia in grado di garantire un servizio essenziale come quello cimiteriale. Qui non siamo davanti a un imprevisto, ma all’ennesima dimostrazione di una gestione approssimativa e priva di programmazione”.

“Questa è la stessa provincia - prosegue il dirigente della Lega - in cui si muore in lista d’attesa negli ospedali e oggi si resta in lista d’attesa anche al cimitero.

Un territorio eternamente sospeso, dove l’inefficienza amministrativa accompagna i cittadini in ogni fase della vita, fino all’ultimo saluto”.

“Chiediamo chiarezza sui loculi realmente disponibili, - spiega Cairella - risposte e soluzioni immediate. L’assessore Cappa risolva subito o ammetta la sua inadeguatezza.

Intanto esprimiamo solidarietà alle tante famiglie costrette ad attendere giorni per poter dare una sepoltura ai propri cari. È una situazione non degna di un Paese civile”, conclude Cairella.

