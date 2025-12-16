Consiglio, ok a Statuto e atto costitutivo del Distretto del commercio Si tratta del distretto 'Valli e Colline del Sannio Beneventano'

Con 28 voti favorevoli e un astenuto il Consiglio comunale ha approvato lo schema di statuto, l'atto costitutivo e l' accordo di distretto del Distretto diffuso del commercio 'Valli e Colline del Sannio Beneventano'. Ok anche schema all' addendum relativo alla proroga della convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali (Ambito B1). Con 19 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti via libera anche ad una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione.

Semaforo verde anche per lo schema di convenzione tra il Comune di Benevento e i Comuni di Arpaia e San Leucio del Sannio, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell’Ufficio Procedimenti Disciplinare, ancora per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 e per tre debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze dell'autorità giudiziaria.