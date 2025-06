Centro per l'impiego di Benevento chiuso da sei mesi: monta la protesta Sinistra Italiana manifesta dinanzi alla struttura di via XXV Luglio

Riaprire il prima possibile il centro per l'impiego di Benevento.

E' in estrema sintesi il messaggio rilanciato da Sinistra Italiana che questa mattina ha manifestato dinanzi alla struttura di via XXV Luglio.

Il centro regionale, infatti, è chiuso dallo scorso gennaio quando, durante un furto, sono stati provocati ingenti all'impianto elettrico che hanno reso inutilizzabile la struttura.

Chiuso da sei mesi dopo un furto che ha provocato danni alla struttura

“Da ben sei mesi 121.000 persone, circa il 47% della popolazione sannita, è rimasta priva del servizio” ha esordito Anna Maria Mollica Segretaria del Circolo di Benevento di Sinistra Italiana.

“L'utenza – ha dettagliato Mollica - si è trovata da diverso tempo ad impattare contro un avviso affisso davanti all'ingresso del centro, non datato né firmato, nel quale si comunicava che a causa di un problema di natura tecnica si disponeva la chiusura degli uffici e che il servizio sarebbe stato gestito da remoto dagli operatori del centro attraverso un indirizzo di posta elettronica.

Disagi e malcontento tra i disoccupati

Dalle testimonianze che abbiamo raccolto dei disoccupati c'è un certo disagio e un enorme malcontento, in quanto sappiamo che già la popolazione costituita dalle persone in cerca di lavoro che l'hanno perso oppure hanno bisogno di misure di accompagnamento è una popolazione abbastanza delicata ed è svantaggiata dal punto di vista sociale ed economico. Non essendo stata data una comunicazione ufficiale di questa chiusura, inoltre, sono molte le persone che si sono recate al centro dell'impiego trovandolo chiuso”.

E infine aggiunge “Vogliamo ricordare innanzitutto che il centro per l'impiego è una struttura pubblica regionale che non eroga solo funzioni amministrative ma gestisce ed attua interventi di politica attiva del lavoro come il programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) che non possono essere snaturati attraverso un contatto di posta elettronica ma richiedono un colloquio interpersonale tra operatore e persone in cerca di lavoro”.

L'appello ai responsabili e ai primi cittadini

Sinistra Italiana ricorda inoltre che “Il centro per l'impiego di Benevento ha competenza su altri 26 comuni sanniti che si spingono fino al Fortore, ad esempio Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni”.

Infine l'appello “Ci rivolgiamo innanzitutto al responsabile del centro per l'impiego e attraverso lui alla struttura regionale per chiedere quali sono i tempi di risoluzione della problematica tecnica. Sollecitiamo anche il sindaco di Benevento e gli altri 26 primi cittadini dei comuni sanniti per cercare di risolvere al più presto questo disagio”.