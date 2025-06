Addio a Corsi, Mastella "Il suo meridionalismo senza sconti alta eredità" Il pensiero del sindaco di Benevento

"La scomparsa di Ermanno Corsi provoca profonda tristezza. E' straordinario il lascito intellettuale di questo giornalista, la cui produzione saggistica ha toccato con intelligenza e senza né sconti, né fronzoli gli spigoli anche più aguzzi tanto del meridionalismo quanto delle specificità irripetibili nel bene e viceversa della città di Napoli. E' stato uno degli ultimi grandi esponenti del meridionalismo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Entrò in Rai pochi anni dopo di me, a lungo ci ha legato un saldo vincolo di amicizia, nonché una comunione d'intenti intellettuale: le sue analisi sul Mezzogiorno dimezzato e sulla necessità di modernizzare per ridurre il gap erano strumenti preziosi per provare poi a tradurre nel fare politico. Auspico che - innanzitutto la sua Napoli e a seguire il Sud - non disperdano, né dimentichino la sua eredità culturale", conclude Mastella.