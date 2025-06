Benevento: Parco De Mita e sede Servizi sociali De Gasperi domani le cerimonie L'annuncio del sindaco Clemente Mastella

Un omaggio a personaggi illustri del panorama politico ma anche una 'citazione' per i suoi maestri. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ricorda i grandi della Dc intitolando strutture cittadini e annuncia “Domani inauguriamo ufficialmente due opere importanti della mia amministrazione”.

Parte da qui Mastella che dettaglia “La nuova sede dei servizi sociali in viale Principe di Napoli rivitalizzerà anche l’area con sollievo dei commercianti. Sarà intitolata ad Alcide De Gasperi un padre della patria cui mai nessuno in città, aveva dedicato un ricordo, e me ne rammarico. Poi, nel pomeriggio, si darà luogo alla cerimonia di intitolazione al presidente del consiglio Ciriaco De Mita del parco a piazza Catullo, ore 18,30. La piazza, che era degradata, l’abbiamo rifatta ed il parco dove successivamente verrà un parco delle Streghe, si apre dopo 21 anni. Una vergogna”.