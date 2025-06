La fortuna bacia Benevento: sistema vince al "Weekend da sogno" SuperEnalotto La vittoria con un sistema da ventiquattro quote

La fortuna bacia Benevento con il "Weekend da sogno del SuperEnalotto".

Al Tabacchicco di Giovanni d'Addona infatti, in Corso Vittorio Emanuele, sono stati vinti 10mila euro con il concorso estivo speciale del SuperEnalotto.

"Si tratta di un sistema a 24 quote - spiega il titolare dell' esercizio Giovanni D'Addona - con dieci quote destinate a clienti del posto e quattordici distribuite in tutta Italia".

Non è la prima volta che la nuova gestione dello storico esercizio sannita viene scelta dalla Dea Bendata e il titolare assieme al dipendente Luigi spiega: "Siamo contenti di poter condividere gioie con i clienti che ci scelgono sia a Benevento che nel resto d'Italia"