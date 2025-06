Benevento: apre Palazzo De Gasperi fulcro di un'azione di welfare incisiva Mastella: a breve la prima pietra per la costruzione di 20 nuovi alloggi popolari al Rione Libertà

Aiuto alle fasce svantaggiate e piano casa. Su questi temi si muoverà l'azione dell'amministrazione comunale di Benevento. Lo ha annunciato il sindaco Mastella all'inaugurazione del Palazzo Alcide De Gasperi, la nuova sede di Viale Principe di Napoli dei Settori Servizi al Cittadino, Risorse Umane e Avvocatura del Comune di Benevento e dell’Ambito B1.

De Gasperi ispirirà l'azione dei nostri servizi sociali

“De Gasperi – ha spiegato Mastella - spinse nella direzione con cui portiamo avanti anche i nostri servizi sociali, guardando alle realtà più povere, alle diseguaglianze e mirando ad eliminarle. Costruì un'Italia diversa ricostruendola dopo la guerra e la povertà. Oggi lo ricordiamo anche perché a Benevento non c'era mai stato un segnale per lui e così colmiamo una lacuna”.

Il sindaco ha poi ricordato che nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione di Parco De Mita. “C'è chi si lamenta, ma sono due padri della nostra patria ed è giusto ricordarli”.

Inoltre Mastella ha annunciato “La prossima settimana porremo la prima pietra per nuovi 20 alloggi popolari al Rione Libertà, che con gli altri 25 alloggi in realizzazione presso la struttura ex Orsoline, avremo quasi 50 alloggi per le persone più povere”.

Una scelta strategica che porterà nuova linfa al Rione Ferrovia

E dopo la benedizione della struttura con l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca il taglio del nastro e la scopertura della targa hanno preceduto gli interventi istituzionali. “Una scelta strategica – per il dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane Gennaro Santamaria – il recupero dell'immobile, ex scuola Moscati che consentirà uffici più organizzati ed efficienti ma darà anche nuova linfa alla zona”.

“Con questa scelta il comune si avvicina ancor di più alle persone” ha chiarito l'assessore ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello.

Due appartamenti per l’autonomia abitativa

E l’assessore ai Servizi Sociali e Risorse Umane Carmen Coppola ha messo in evidenza anche che nella stessa occasione partirà l'azione dei due adiacenti appartamenti di via Vittorio Veneto realizzati nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR e destinati ai 12 ragazzi che sperimenteranno il percorso di co-housing per l’autonomia abitativa promosso dall’Ambito B1 (5 dei quali con Sindrome di Down e 7 con diverse disabilità, tutti residenti nei Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

“Un progetto iniziato da tempo – ha chiarito - che offrirà possibilità e occasioni importanti di autonomia a 12 ragazzi (ndr 5 dei quali con Sindrome di Down e 7 con diverse disabilità, tutti residenti nei Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio)”.