Il nuovo complesso residenziale pubblico del rione Libertà intitolato a Fanfani Via libera dalla giunta comunale

A Benevento arriva il via libera della giunta all'intitolazione ad Amintore Fanfani del nuovo complesso residenziale pubblico. Come si ricorderà, si tratta di un complesso di venti alloggi al rione Libertà e che sarà inaugurato nei prossimi giorni

Mastella: a Fanfani si deve la più vasta operazione di welfare abitativo della storia

"Il parco - spiega il sindaco Clemente Mastella - sarà intitolato ad una personalità, come quella di Amintore Fanfani, che ha ideato la più vasta operazione di welfare abitativo della storia repubblicana: il Piano Ina-Casa, noto anche come Piano Fanfani. Con l'approvazione parlamentare del 24 febbraio 1949 si diede vita così ad un intervento imponente che portò alla costruzione di due milioni di vani realizzati in quattordici anni: 300mila famiglie italiane ebbero così la possibilità, fino ad allora impensabile, di migliorare la propria condizione abitativa.

Avere ideato questa legge, che coniuga la capacità geniale di visione alla convinzione che la lotta alle diseguaglianze sia cardine dell'impegno politico, è alla base di questa decisione che premia anche la storia e la biografia di un personaggio sei volte presidente del Consiglio e nove volte Ministro e la cui intelligenza politica e dirittura morale sono scolpite nella storia", prosegue Mastella.

Emergenza abitativa: un nuovo piano nazionale sulla casa

"Ora, che l'emergenza più impellente sotto il profilo sociale è diventata nuovamente quella abitativa come ribadito oggi dal presidente Anci Gaetano Manfredi, serve recuperare la lezione di Fanfani per un nuovo piano nazionale sulla casa utilizzando la leva sei fondi UE, per nuove costruzioni o recupero intelligente del patrimonio esistente, come nel caso del rione Libertà, a beneficio soprattutto dei giovani e dei ceti economicamente più vulnerabili", conclude il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.