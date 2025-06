Il ruolo delle Fondazioni di Comunità nelle politiche attive del lavoro Giovedì 26 giugno presso la sede di Sede Confindustria – Ance Benevento

Un convegno, realizzato dalla Fondazione di Comunità di Benevento, AIGA Benevento, Confindustria Giovani Benevento e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, che rappresenta una tappa del roadshow nazionale della Guida sulle Fondazioni di comunità promosso in collaborazione con Assifero - Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti Filantropici.

L’incontro, che si terrà giovedì 26 giugno 2025 alle ore 16:00, presso la sede di Sede Confindustria – ANCE, Piazza Risorgimento, Benevento, rappresenta un’importante occasione di confronto sul contributo delle Fondazioni di comunità allo sviluppo locale, con particolare attenzione alle politiche attive per l’occupazione giovanile.

Durante il convegno sarà presentato il bando per tirocini formativi rivolti a giovani professionisti, attivato grazie al Fondo Generazione Sannio e a Mestieri Campania - Lavoro e Formazione, nato per favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale nel territorio sannita.

Dopo l’introduzione a cura di Stefano Tangredi, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Benevento, interverranno per i saluti istituzionali: Oreste Vigorito - Presidente Confindustria Benevento; Stefania Pavone - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento; Fabrizio Russo - Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Benevento; Alessio Zollo - Presidente Confindustria Giovani Benevento; Francesco Capuozzo - Presidente AIGA Benevento; Antonio Mazzeo - Presidente UGDCEC Benevento.

Sul tema “Politiche attive per i giovani: opportunità e strumenti” relazionerà Marilena Lombardi - Dottore Commercialista Benevento - Commissione Lavoro ODCEC di Benevento.

Seguirà l’intervento di Ilaria De Cave - Responsabile attività istituzionali e base associativa di Assifero (Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti Filantropici), che presenterà la Guida sulle Fondazioni di Comunità e le tappe del Roadshow 2025.

Al termine del convegno, a partire dalle ore 19:00, si terrà un aperitivo solidale di raccolta fondi a sostegno del Fondo Generazione Sannio.

Per partecipare all’aperitivo è possibile acquistare il ticket contattando uno dei seguenti referenti:

? Confindustria Benevento – 0824 50120 | mg.donatiello@confindustria.benevento.it

? Unione Giovani Dottori Commercialisti – 339 166 4636 | benevento@ungdc.it

? AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – 333 222 6547 | giuseppe.parente2812@gmail.com

? Fondazione di Comunità di Benevento – 347 007 9542 | comunicazione@fondazionecomunitabenevento.

Convegno realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento e di Confindustria Benevento.