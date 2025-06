Festa Madonna delle Grazie a Benevento: il programma religioso Per il Giubileo prevista anche la processione della Statua della Vergine per le strade della città

Siamo ormai prossimi a celebrare la Festa della Madonna delle Grazie, Protettrice della città di Benevento e Principale celeste Patrona del Sannio. In occasione del Giubileo della Speranza, quest’anno è prevista anche la processione della statua della Vergine per le principali strade di Benevento. Si tratta di un evento eccezionale, che sarà vissuto in un clima di preghiera per chiedere al Signore il dono della pace. Per questo motivo, è stato allestito un impianto di filodiffusione nei tratti interessati dalla processione.

Come sempre, ricco il programma religioso dei festeggiamenti presso la Basilica della Madonna delle Grazie. Riportiamo solo i principali appuntamenti.

Martedì 1° luglio 2025: Vigilia della Festa e Processione. Alle ore 19 concelebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo S. E. Mons. Felice Accrocca; a seguire, “discesa” della statua della Madonna delle Grazie e “uscita” per le vie principali della città (Viale San Lorenzo, Corso Dante, Corso Garibaldi, Via XXIV Maggio, Via Perasso, Corso Garibaldi, Corso Sante, Viale San Lorenzo). Alla processione, insieme ai sacerdoti, ai religiosi e alle autorità civili e militari, parteciperanno le Associazioni, i Gruppi e le Congreghe della Diocesi. Al termine (ore 23 circa), ci sarà la Supplica alla Madonna sul sagrato della Basilica. Alle ore 24.00, con la Santa Messa, inizierà la Veglia notturna.

Mercoledì 2 luglio 2025: Solennità di Maria Santissima delle Grazie ore 10.00: Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S. E. Mons. Felice Accrocca, con rito dell’offerta dei Ceri votivi da parte dell’Amministrazione comunale di Benevento.

Giovedì 3 luglio 2025: Festa della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, alle ore 11 concelebrazione eucaristica delle ore 11.00, presieduta dal Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi, insieme a tutta la Famiglia francescana del Sannio e dell’Irpinia; ore 17 affidamento dei bambini alla Madonna. In serata alle 21 Santa Messa e “salita” della Madonna sul trono. In occasione della Festa di quest’anno, è stato pubblicato un nuovo libro sulla Basilica della Madonna delle Grazie, con le edizioni Velar. Autore è il Rettore della Basilica, Fr. Davide Panella, con la Prefazione dell’Arcivescovo di Benevento, S. E. Mons. Felice Accrocca.