Premio "Telesia for Peoples" 2025 anche a don Maurizio Patrieciello L'annuncio dell'associazione italoamericana Icosit dopo la decisione del Comitato Scientifico

E’ don Maurizio Patriciello, parroco della legalità di Caivano, uno dei vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2025, giunto alla sua dodicesima edizione.

Lo rende noto l’Associazione italoamericana no profit “Icosit” dopo la decisione del Comitato Scientifico che ha deciso di conferire il Premio a don Maurizio Patriciello “quale simbolo della lotta in prima linea in difesa della legalità, per il suo impegno quotidiano nella lotta contro la camorra e contro tutte le mafie e punto di riferimento per le giovani generazioni nella promozione dei valori della giustizia”.

La consegna del Premio avverrà durante la cerimonia spettacolo nella serata conclusiva dell’evento, in programma per domenica 13 luglio (ore 21) nel Parco delle Terme di Telese.

“Non è escluso – aggiungono gli organizzatori – che a consegnare il Premio a don Maurizio Patriciello sarà un esponente del Governo Meloni”.

La serata sarà arricchita anche dalla partecipazione di numerosi artisti del mondo dello spettacolo.

L’edizione del “Telesia for Peoples” di quest’anno - ricordano gli organizzatori – è dedicata all’impegno nelle zone di crisi nel mondo della Croce Rossa Italiana che il 13 luglio sarà rappresentata dal Presidente nazionale Rosario Valastro.

L’ingresso alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento, della Regione Campania e della Pro Loco Telesia, è gratuito.