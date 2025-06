Sandra e Clemente Mastella si raccontano: i nostri 50 anni insieme VIDEO - FOTO Oggi la coppia festeggia le nozze d'oro con un party con oltre 300 invitati

Il segreto per un matrimonio lungo cinquant'anni? Lo raccontano tra semplicità e ironia Sandra Lonardo e Clemente Mastella, a poche ore dal momento in cui rinnoveranno le promesse nuziali.

Fervono i preparativi nella villa di Ceppaloni dove Sandra cura ogni minimo dettaglio per il party che stasera ospiterà oltre 300 invitati.

"Ci vuole amore, rispetto, comprensione, la capacità di comprendere l'altro e, a volte, la capacità di mettersi da parte per far emergere l'altro" va dritto al punto lei.

Lui, come ogni sposo, si dice emozionato ma anche completamente inadatto al disbrigo di ogni faccenda pratica.

Ricorda però con grande suggestione ogni momento trascorso accanto alla moglie. “Lei è bravissima – ci confida – mentre io completamente negato. Certo siamo una rarità... 50 anni insieme. Un traguardo che non si festeggia più tanto facilmente”. E mostra con orgoglio le foto del matrimonio e quelle dei momenti speciali che li hanno uniti. Quanta vita tra le pagine degli album e nei visi sorridenti dalle cornici.

La famiglia emerge forte, ad indicare sempre la strada.

E ancora una volta il tempismo li incorona. Sulla scia del matrimonio dei Bezos è un attimo l'asse Venezia – Ceppaloni. “Un'ottima pubblicità per la nostra terra” sorridono sornioni ancora insieme.