Sandra e Clemente di nuovo sposi: la cerimonia FOTO In chiesa il Ministro Piantedosi e il senatore Casini, ha cantato Katia Ricciarelli

San Giovanni di Ceppaloni rivive fasti lontani con il cinquantesimo anniversario di matrimonio di Sandra e Clemente Mastella. La coppia ha rinnovato le promesse nuziali nella chiesa di San Giovanni Battista, a San Giovanni di Ceppaloni circondata dalla famiglia e dai tanti amici tra cui molti rappresentanti del mondo politico. Nonostante il caldo hanno seguito la cerimonia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il senatore Pier Ferdinando Casini.

In chiesa l'omaggio di Katia Ricciarelli che ha cantanti per loro l'Ave Maria accompagnata dal maestro sannita Leonardo Quadrini.

Nell'intensa omelia l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ha sottolineato "l'importanza di affrontare insieme le difficoltà. la fortuna di incontrarsi, la capacità di non perdersi" .

Una cerimonia di cui sono stati protagonisti i figli della coppia, come testimoni, e i nipotini che hanno letto i diversi brani della messa.

Un momento intenso e commovente preludio alle rinnovare promesse e allo scambio degli anelli.

Poi la festa che ha preso il via a villa Mastella.

Un party da 350 invitati per festeggiare il momento.