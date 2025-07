Ucraina: Rubano, ogni mattone per ricostruzione può avere un po' di Sannio All’evento “Costruire Ponti" con Ance Benevento

“Ricostruire è una parola che pesa. "Costruire ponti" non è uno slogan, è un compito. Ricostruire significa difendere la libertà, resistere non basta più: serve rimettere in piedi ciò che è stato distrutto”.

Lo ha detto Francesco Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, intervenendo all’evento “Costruire Ponti. Il Mezzogiorno protagonista nella strategia italiana per la ricostruzione dell’Ucraina e la cooperazione internazionale.

“Il 10-11 luglio – ha proseguito - Roma ospiterà la Ukraine Recovery Conference 2025: quasi 4.000 partecipanti da oltre 90 Paesi, decine di organizzazioni, centinaia di aziende. Serviranno 500 miliardi di dollari in dieci anni per ricostruire meglio. Perché l’Ucraina non torni com’era prima: torni migliore! In questo cammino fatto di lungimiranza, di visione, di coraggio c’è la mano di Antonio Tajani. È anche grazie a lui se l’Italia non sarà spettatrice. Grazie all’azione del Governo italiano potremo dire di essere davvero un Paese Guida in settori dove sappiamo fare la differenza, come infrastrutture, agricoltura, sanità, cultura. Il contributo del settore privato è centrale: capitale, competenze, buone pratiche. L’Italia ha invitato oltre 2000 tra aziende e associazioni, e la Conferenza sarà occasione unica per entrare in contatto con realtà ucraine, conoscere le gare e creare partnership. Accanto all’evento principale ci saranno Recovery Forum, Business Fair, incontri B2B. Tra migliaia di voci, ci sarà anche Benevento e il Sannio, con le sue PMI, artigiani e imprenditori: qui sappiamo cosa significa ricostruire dopo una frana, un terremoto, una alluvione, un fallimento. Dal 2022, come parlamentare, ho costituito un gruppo di lavoro permanente per trasformare idee in progetti concreti. Lasciamo fatti, non parole. Il Sannio è al centro dell’agenda del Governo, come ha ribadito anche il ministro degli Affari Esteri e Vicepremier Antonio Tajani. E Benevento, il Sannio, l’intero Mezzogiorno possono diventare hub strategici per la ricostruzione di un Paese che è già Europa. Possiamo portare lì le nostre maestranze, le nostre idee, il nostro saper fare: ogni mattone in Ucraina può avere dentro anche un pezzo di Sud. Alziamo lo sguardo: siamo noi i costruttori di ponti. I ponti tremano solo davanti alla paura, non al coraggio. E voi, questo coraggio, ce l’avete”, ha concluso.