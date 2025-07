Assistenza anziani non autosufficienti: c'è l'avviso per presentare istanza Ad annunciarlo l'assessore Coppola

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso pubblico per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare in favori di anziani non autosufficienti, intervento finanziato con le risorse del Pnrr (Missione 5, Inclusione e coesione).

Capofila l'Ambito sociale B1

L'avviso, che vede come capofila l'Ambito sociale B1 e in qualità di partner gli altri ambiti sociali della provincia (B2, B3 e B4), è rivolto agli anziani con più di 65 anni, residenti nei Comuni degli Ambiti coinvolti, che siano in stato di malattia o invalidità, temporanea o permanente, che abbiano generato perdita dell'autosufficienza. L'età, lo stato di disabilità, la rete familiare e l'Isee sono i criteri che concorreranno alla predisposizione della graduatoria.

Coppola: attenzione per la terza età e persone con particolari vulnerabilità

"L'impegno ed attenzione - spiega l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola - verso la terza età e in questo caso verso le persone con particolari vulnerabilità psico-fisiche sono una costante dell'attività dell'Amministrazione di Clemente Mastella. Ringrazio il coordinatore d'Ambito Gennaro Santamaria e tutto lo staff del settore Servizi sociali per aver tradotto in maniera concreta e sinergica questo indirizzo amministrativo che in questo caso deriva dalle linee guida di Next Generation Eu. Con un servizio articolato dal lunedì al sabato e con personale specializzato (oss, infermieri, assistenti sociali ed educatori/psicologi) sarà prodotta una rete di supporto agli anziani non autosufficienti, raggiungendo un obiettivo di welfare e inclusione perfettamente in linea con gli standard alla base della misura Pnrr".