"Territori, Cibo e Società: tra sfide globali e complessità" All'Unisannio il primo convegno congiunto delle tre Società Scientifiche SIDEA, SIEA e CESET

L’Università del Sannio e il Dipartimento DEMM, da mercoledì 2 a venerdì 4 luglio 2025, organizzano il primo convegno congiunto delle tre Società Scientifiche (SIDEA, SIEA e CESET) di riferimento degli Economisti Agrari italiani, dal titolo “Territori, Cibo e Società: tra sfide globali e complessità”.

A Benevento il confronto con tre università scientifiche

Un evento di grande rilevanza scientifica - si legge in una nota - che mette a confronto, per la prima volta nel congresso annuale, le tre società scientifiche italiane degli Economisti Agrari, per discutere studi, ricerche e analisi sulle grandi sfide che l’agricoltura, l’agroalimentare e i territori rurali hanno di fronte.

"In un’epoca in cui tutto cambia velocemente, gli assetti istituzionali, geopolitici, l’economia, la società, gli impatti sui territori, sui settori produttivi e sugli equilibri socioeconomici, generano interconnessioni non facili da analizzare, interpretare e governare".

"I sistemi agroalimentari e i territori rurali sono stati interessati da dinamiche evolutive che hanno determinato il passaggio da un modello omologato a un mosaico di sistemi locali e di agricolture, differenziati per specificità e prospettive. Siamo oggi di fronte ad “agricolture e territori plurimi”, con percorsi di sviluppo e bisogni diversificati, che devono fronteggiare sfide globali di grande impatto, ma di difficile governo. Il cambiamento climatico, le nuove tecnologie, la globalizzazione dei mercati, i vincoli di bilancio degli Stati, sono tutti temi rilevanti per le produzioni agroalimentari e le ruralità, che richiedono impegnative strategie di adattamento e di riposizionamento".

L'agroalimentare e le sfide globali

L’agroalimentare sta cercando di fronteggiare tali sfide globali attraverso processi di riposizionamento strategico che, pur conservando legami con le tradizioni e le specificità dei territori, ovvero con alcuni dei principali fattori di successo del “made in Italy”, puntano sull’adozione di innovazioni sostenibili in tutte le fasi della catena del valore.

In tale scenario, diversi territori rurali, soprattutto quelli maggiormente in ritardo di sviluppo e/o interni, sono marginalizzati, con ricadute negative su una molteplicità di aspetti economici, sociali, culturali e naturali. Il profondo cambiamento strutturale della società e dell’economia evidenzia, dunque, la necessità di definire politiche “tailor made” che sono, però, di difficile realizzazione, soprattutto nelle aree rurali più interne.

Ed ancora: L’integrazione dei saperi è diventata la sfida più importante da fronteggiare per cercare di capire, interpretare e governare le dinamiche dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della ruralità in risposta alle nuove domande della società. Una sfida a cui le Società scientifiche degli Economisti Agrari non possono sottrarsi per mantenere l’autorevolezza del loro ruolo nella società, anche attraverso la proposta di momenti congiunti di approfondimento e confronto, come il primo Convegno SIDEA, SIEA, CESET, coordinato e organizzato dal gruppo di economisti agrari del Dipartimento Demm dell’Università del Sannio.

L’evento ospita autorevoli studiosi nazionali e internazionali, impegnati in tre sessioni plenarie, e un talk event con imprenditori e il Future Food Institute.

Molto ampia la partecipazione, 170 lavori presentati, 30 sessioni parallele e 15 sessioni organizzate.

Nell’ambito di tale conferenza generale sono previsti anche tre Side Event, ovvero Workshop che, accogliendo prospettive multidisciplinari, mettono a confronto la ricerca e i policy maker su temi focus. Mercoledì 2 luglio i primi due Side Event in programma sono: “Prospettive per lo sviluppo rurale e ruolo dei GAL: il Manifesto di Giffoni per il futuro delle

aree rurali”.

A cui partecipano il Gal Titerno, Gal Alto Casertano, Gal Partenio, Gal Taburno, Gal Colline Salernitane con le conclusioni dell’Assessore regionale all’Agricoltura. “Verso la costruzione di una nuova politica rurale: sfide e opportunità per il futuro”. Organizzato dall’Associazione Italiana di Scienze Regionali – A.I.S.Re Invece, giovedì 3 luglio è in programma il terzo Side Event, in collaborazione con la SIEA, CREA-PB, Camera di Commercio Irpinia Sannio, dal titolo “Gestione delle risorse idriche per una viticoltura sostenibile”.